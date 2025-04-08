Diplomaside yoğun hafta

Türkiye, bu hafta dış politikanın nabzının attığı ülke olacak. Başkan Erdoğan, perşembe günü Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'yu Külliye'de konuk edecek. 11-13 Nisan'da Antalya'da düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) ise 20'ye yakın devlet ve hükümet başkanı, 60 Dışişleri Bakanı, 60'a yakın bölgesel ve uluslararası kuruluşun genel sekreteri katılacak. "Mini BM" olarak anılan forumda Başkan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan önemli ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Erdoğan'ın ADF'de dünya meselelerine Türkiye eksenli bakışı anlatan bir hitap gerçekleştirmesi öngörülüyor. Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara da bu hafta Türkiye'yi ziyaret edecek.