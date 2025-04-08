Hulusi Akar’dan Irak’a net mesaj: Terör belasından ülkelerimizi kurtaracağız

Parlamentolar arası ilişkileri geliştirmek noktasında da istekli ve kararlı olduklarını dile getiren Akar, Irak ile Türkiye arasındaki diğer alanlardaki ilişkilerde olduğu gibi parlamentolar arasındaki görüşmelerin de gelişeceğini söyledi.

İki ülkenin yüzyıllara varan ortak değerleri ve tarihi olduğunu bildiren Akar, "Yüzyılın çok ötesinde ilişkiye sahip iki ülkeyiz. Bunun da en güzel kanıtı şehitliklerimizde evlatlarımız beraber yatıyor." dedi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin son derece derin ve kapsamlı olduğunu ifade eden Akar, "Irak'ın toprak bütünlüğü, huzuru, istikrarı, Irak'taki barış bizim için çok önemli. Bunu asla kendimizden ayrı görmüyoruz." diye konuştu. Akar, bu konuda önemli adımlar atıldığını ve atılacağını belirtti.

Bu ziyaretlerle parlamentolar arası ilişkileri daha da güçlendireceklerini söyleyen Akar, iki ülke arasındaki ilişkilerin 4 başlık altında değerlendirilebileceğini belirtti.