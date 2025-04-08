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Giriş Tarihi: 8.4.2025 14:13

İmamoğlu'nun A takımı tek tek dağılıyor: İGDAŞ Genel Müdürü de istifa etti

İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın ardından İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak görevinden istifa etti. Çolak’ın istifa gerekçesi olarak sağlık sorunlarını gerekçe gösterdiği öğrenildi

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İmamoğlu’nun A takımı tek tek dağılıyor: İGDAŞ Genel Müdürü de istifa etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Büyükşehir Belediye'sine (İBB) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun A takımı dağılmaya başladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın görevini bırakmasının ardından bu kez İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etti.

İmamoğlu'nun tutuklanmasına neden olan süreçte, belediye iştiraki şirketlerin yurtdışı bağlantılı usulsüz para transferleri, ihalesiz yapılan dev projeler ve kaynağı belirsiz fon akışları ön plana çıkmıştı. MASAK raporlarında yer alan detaylara göre, sadece son iki yıl içinde 40'tan fazla ihalede, rekabet koşullarının ihlal edildiği ve kamu zararının milyarlarca doları bulduğu ifade edilmişti.

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İmamoğlu'nun A takımı tek tek dağılıyor: İGDAŞ Genel Müdürü de istifa etti
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