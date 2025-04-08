İmamoğlu’nun A takımı tek tek dağılıyor: İGDAŞ Genel Müdürü de istifa etti

İmamoğlu'nun tutuklanmasına neden olan süreçte, belediye iştiraki şirketlerin yurtdışı bağlantılı usulsüz para transferleri, ihalesiz yapılan dev projeler ve kaynağı belirsiz fon akışları ön plana çıkmıştı. MASAK raporlarında yer alan detaylara göre, sadece son iki yıl içinde 40'tan fazla ihalede, rekabet koşullarının ihlal edildiği ve kamu zararının milyarlarca doları bulduğu ifade edilmişti.