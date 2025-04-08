Mağdur işçiler CHP Genel Merkezi’ne yürüyecek

İzmir'in Çiğli Belediyesi'nde 10 Haziran 2024'te işten çıkarılan işçiler, işe iade talebiyle belediye önünde basın açıklaması yaptı. Çiğli Belediyesi önünde toplanan işçiler, "Yürüyen ayaklar susturulan işçilerin sesidir", "CHP'ye adalet, işçiye istisna mı?", "Adalet herkes için adalet" yazılı pankart açtı, slogan attı. Grup adına açıklama yapan Hale Ören Özdinçer, "1 Mayıs İşçi Bayramı'nda, Çiğli Belediyesi'nden çıkarılan kadın emekçiler olarak CHP Genel Merkezi'nin önüne yürüyoruz. Amacımız siyasi bir tartışma değil, emeğin siyasetiyle, adaletin sesiyle, hakkın ve haklının yanında durulmasını talep etmektir" ifadelerine yer verdi. AA