Menderes Belediyesi yine satıyor

31 Mart yerel seçimlerinden bu yana geçen 1 yıllık süreçte kavgalar ve istifalarla gazete manşetlerini süsleyen CHP'li İzmir Menderes Belediyesi'nden bir satış haberi daha geldi. Daha önce kendisine ait çok sayıda taşınmazı deyim yerindeyse haraç mezat elinden çıkaran Menderes Belediyesi mülkiyeti kendisine ait üç tarlayı daha satışa çıkardı. Toplam muhammen bedeli 84 milyon 059 bin lirayı bulan arsalar 16 Nisan'da yapılacak ihale ile el değiştirecek. İhale kapalı zarf usulü gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz hafta CHP'li 5 meclis üyesinin istifası ile kent gündemine oturan CHP'li Menderes Belediyesinden bu sefer de satış haberi geldi. Menderes Belediyesi Başkan İlkay Çiçek'in talimatı ile mülkiyeti belediyeye ait 3 taşınmazı satışa çıkardığını duyurdu. 5 Nisan tarihli resmi gazetede yayımlanan ihale ilanına göre taşınmazlar için belirlenen toplam muhammen bedel 84 milyon 059 bin 127 TL olarak kayıtlara geçti.

AKÇAKÖY'DEKİ TAŞINMAZLAR

Menderes Belediyesi tarafından satışa konulan 3 taşınmaz da Akçaköy Mahallesi'nde yer alıyor. Köşk Dereli mevkiinde yer alan 12 bin 639.24 metrekare alana sahip ilk tarla için belirlenen muhammen bedel 17 milyon 694 bin 936,00 TL olarak açıklandı. Sandıçayı mevkiinde yer alan diğer tarla ise 30 bin 540,33 metrekare alana sahip. Bu taşınmaz için belirlenen muhammen bedel ise 41 milyon 229 bin 445,00 TL olarak açıklandı. Ahmet Dayı Kuyu mevkiinde yer alan son tarla ise, 19 bin 334,42 metrekare alana sahip. Bu tarlanın muhammen bedeli ise 25 milyon 134 bin 746,00 TL olarak belirlendi.

SATIŞ İHALESİ 16 NİSAN'DA

Menderes Belediyesi'nin satışa çıkardığı 3 taşınmazın ihalesi 16 Nisan 2025 Çarşamba günü, belediye encümen salonunda gerçekleştirilecek. Saat 14.00'da başlayan ihale, 14.20'de son taşınmazın da satışı ile sona erecek. İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak.