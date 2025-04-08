MSB duyurdu! Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait mühimmat ele geçirildi!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini duyurdu.

SİLAH, MÜHİMMAT VE YAŞAM MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait tespit edilen mağaranın kullanılmaz hale getirildiği, silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildiği belirtildi. El konulan silah ve mühimmat şöyle sıralandı; 7 adet AK-47 piyade tüfeği ve 34 adet şarjörü, 1 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek, 1 adet M16 piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar, 600 adet 7.62 mm piyade tüfeği mühimmatı, 400 adet 14.5 mm doçka makineli tüfek mühimmatı, 13 adet 120 mm havan mühimmatı, 7 adet RPG-7 mühimmatı, 2 adet konkurs mühimmatı, 2 adet termal silah dürbünü, 2 adet gece görüş dürbünü, 1 adet keskin nişancı dürbünü, 2 adet lazer işaretleyici, 4 adet telefon, 1 adet dragunov namlusu, 1 adet zagros keskin nişancı namlusu, 1 adet konkurs tetik tertibatı, 26 adet silah üstü monte hamili, 1 adet rüzgar ölçme cihazı.