SABAH gündeme getirmişti! CHP’li Keçiören Belediyesi’ne tepkiler büyüyor... Cumhuriyet Kulesi kat karşılığı satılıyor!

Satış talebi, Keçiören Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü tarafından hazırlanarak Belediye Meclisi'ne sunuldu. Yazıda, 91937 ada, 11 parselde kayıtlı ve sadece Cumhuriyet Kulesi'nin bulunduğu taşınmazın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında satılması, trampaya konu edilmesi veya kat karşılığı ihaleye çıkartılması için başkanlık makamına tam yetki verilmesi talep ediliyor.
YAPILAN YATIRIM ÇÖP MÜ OLACAK?
Cumhuriyet Kulesi, temeli 2003'te atılan ve 197 metre yüksekliğiyle Ankara'nın en yüksek yapısı olarak öne çıkan dev bir projeydi. Tam 21 yıl süren yapım süreci sonunda 18 Mart 2024'te AK Partili eski başkan Turgut Altınok döneminde hizmete açılmış, ancak yerel seçimlerde CHP'nin göreve gelmesiyle birlikte sadece birkaç hafta sonra kapatılmıştı.
İçerisinde döner restoran, VIP salon, bilim merkezi, sanat galerisi, kütüphane, spor salonu, sauna, alışveriş merkezi, nikah salonu ve 350 araçlık otopark gibi birçok fonksiyona sahip olan kule, kısa süreli hizmetin ardından kapatılarak çürümeye terk edildi.
2. ANKAPARK VAKASI
Seçimi kazandıktan sonra yaptığı ilk açıklamalarda "yapılanı yıkmayacağız" diyerek kamuoyuna ılımlı mesajlar veren Mesut Özarslan, kulenin açılışının "natamam" olduğunu ve halk için tehlike arz ettiğini iddia etmişti. Ancak geçen altı ayda hiçbir adım atılmadı; aksine şimdi kule tamamen elden çıkarılmak isteniyor.
Bu gelişme, akıllara hemen Ankapark'ı getirdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, göreve gelir gelmez Ankapark'ı kapatmış, çürümeye bırakmış ve ardından satışı için girişimlerde bulunmuştu. Şimdi, Yavaş'a yakınlığı ile bilinen Özarslan'ın aynı yolu izlemesi, Keçiörenliler tarafından "intikam siyaseti" olarak yorumlanıyor.
MİLYARLIK YATIRIMIN HESABINI KİM VERECEK?
Yaklaşık 1 milyar TL'ye mal olan Cumhuriyet Kulesi'nin kapatılıp kaderine terk edilmesi ve şimdi de satışa çıkarılması, "Halkın parasıyla yapılan yatırım bu kadar kolay mı heba edilir?" sorusunu gündeme taşıdı. Daha da çarpıcısı, kuleyi tekrar halka kazandırmak için çözüm aramak yerine, satış gibi geri dönüşü olmayan bir adım atılması, CHP'li yönetimin hizmet anlayışını sorgulatıyor.
Yerel yönetimlerin görevi halka hizmet üretmekken, CHP'li Keçiören Belediyesi'nin elindeki en büyük projeyi kapatıp ardından satma yoluna gitmesi, "CHP'li yönetim belediyecilikte hizmet değil, intikam peşinde" yorumlarını da beraberinde getiriyor.