SABAH gündeme getirmişti! CHP’li Keçiören Belediyesi’ne tepkiler büyüyor... Cumhuriyet Kulesi kat karşılığı satılıyor!

YAPILAN YATIRIM ÇÖP MÜ OLACAK?

Cumhuriyet Kulesi, temeli 2003'te atılan ve 197 metre yüksekliğiyle Ankara'nın en yüksek yapısı olarak öne çıkan dev bir projeydi. Tam 21 yıl süren yapım süreci sonunda 18 Mart 2024'te AK Partili eski başkan Turgut Altınok döneminde hizmete açılmış, ancak yerel seçimlerde CHP'nin göreve gelmesiyle birlikte sadece birkaç hafta sonra kapatılmıştı.

İçerisinde döner restoran, VIP salon, bilim merkezi, sanat galerisi, kütüphane, spor salonu, sauna, alışveriş merkezi, nikah salonu ve 350 araçlık otopark gibi birçok fonksiyona sahip olan kule, kısa süreli hizmetin ardından kapatılarak çürümeye terk edildi.