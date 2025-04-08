Haberler Gündem Haberleri Skandal dolu paylaşımlara imza atan Çatalca Müftüsüne 2 ayrı soruşturma
Giriş Tarihi: 8.4.2025 17:05 Son Güncelleme: 8.4.2025 17:09

Skandal dolu paylaşımlara imza atan Çatalca Müftüsüne 2 ayrı soruşturma

Hain darbe girişiminden 2 yıl önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında ve sahnede rahatsızlanarak hayatını kaybeden Volkan Konak hakkındaki tweetleri nedeniyle Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu’na 2 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Skandal dolu paylaşımlara imza atan Çatalca Müftüsüne 2 ayrı soruşturma

16 Temmuz 2024 yılında hain darbede girişiminden tam 2 yıl önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki paylaşımı ve geçtiğimiz günlerde sahnede rahatsızlanarak hayatını kaybeden şarkıcı Volkan Konak hakkında "sahnede gebermiş " şeklinde tweeti ile gündeme gelen Çatalca Müftüsü Mehmetalioğlu hakkında Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devlet büyüklerine hakaret ve Volkan Konak hakkındaki hakaret dolu tweetleri nedeniyle 2 ayrı soruşturma başlatıldı.

"O PAYLAŞIMI BEN YAPTIM"

Soruşturma kapsamında verdiği ifadesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında atmış olduğu tweetleri reddeden ve kendisinin atmadığını söyleyen Müftü Mehmetalioğlu, Volkan Konak hakkındaki tweetleri için, "Paylaşım bana aittir. Ben o paylaşımı kurumumun veya mezun olduğum okul ve kuran kursu hakkında yapmış olduğu iftira ve nefret dolu açıklamalara istinaden böyle bir paylaşım yaptım" dedi.

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Skandal dolu paylaşımlara imza atan Çatalca Müftüsüne 2 ayrı soruşturma
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