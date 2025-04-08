Terör saldırısı arayışında yakalandılar… 20 gözaltı var

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Silahlı terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olarak hareket eden, başta İstanbul olmak üzere ülkemize yönelik terör saldırıları düzenleyebilecekleri değerlendirilen ve terör örgütü DEAŞ adına yine İstanbul'da faaliyetler yürüttükleri tespit edilen terör örgütü DEAŞ mensubu 20 kişi operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Eş zamanlı olarak Özel Harekat destekli baskın düzenlenen adreslerde yapılan detaylı aramalarda bir ruhsatsız tabanca, iki şarjör, 86 adet mermi, 68 bin 700 dolar ve 75 bin lira nakit para ile çok sayıda örgütsel içerikli dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler yasal işlemleri ve sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.