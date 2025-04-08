TGC’den SABAH’a araştırma övgü ödülü

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından bu yıl 66'ncısı düzenlenen Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri'nin kazananları açıklandı. TGC'nin Cağaloğlu'ndaki genel merkezindeki ödül törenine sektörden birçok isim katıldı. SABAH Gazetesi Editörü Mustafa Sait Özkan'ın 1 Mayıs 2024'te yayınlanan 'Savcılık, Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerini izledi' ve 5 Mayıs 2024 tarihli 'Son Volta' başlıklı haberleri 'Araştırma Haberi Övgü' dalında ödüle layık görüldü.

"SAYIN SERHAT ALBAYRAK'A TEŞEKKÜRLERİMİ SUNUYORUM"

Ödülünü Türkiye Halkla İlişkiler Derneği Başkanı Figen Toksü'nün elinden alan Özkan, konuşmasında "Meslek hayatımın en mutlu günü diyebilirim. Değerli jüri üyelerine bana bu ödülü layık gördükleri için şükranlarımı sunuyorum. Son dönemde sabah gazetesi olarak Kamuoyunda gündem olan çok sayıda özel habere imza attık. Cem Garipoğlu'nun otopsi ve hapishanedeki son anlarına ilişkin haberlerimiz de bunlardan yalnızca ikisiydi. Bize bu çalışma ortamını sağlayan Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkanvekili Serhat Albayrak'a, yöneticilerim Abdurrahman Şimşek ve Nazif Karaman'a ve tüm Sabah Yazı İşleri'ne de teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı ödül kategorisinde yarıştığım değerli meslektaşım Arzu Kaya'ya da ödül başvurusunda bulunma noktasında çok katkıları oldu ona da teşekkür ediyorum. Son olarak Cem Garipoğlu tarafından vahşice katledilen Münevver Karabulut'u da rahmetle yad ediyorum. Ailesine tekrar başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.