Ümit Özdağ iddianamesi tamamlandı! 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapsi istendi

Özdağ hakkında yürütülen soruşturmalardan biri olan "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasına ilişkin 4 yıl 8 aya kadar hapis ve siyasi yasak istemiyle iddianame düzenlenmişti. Değerlendirme yapan İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi, söz konusu konuşmanın Antalya'da gerçekleşmiş olması gerekçesiyle 'yetkisizlik' kararı verilerek dosya Antalya Asliye Ceza Mahkemesine göndermişti.