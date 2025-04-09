7 yıl 10 aya kadar hapisle yargılanacak

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Özdağ, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan 1 yıl 10 ay 15 günden 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Özdağ'ın sosyal medya paylaşımları da yer aldı. Özdağ, ocak ayında Antalya'da yaptığı konuşmalar nedeniyle tutuklanmıştı. Ayrıca, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla başka bir soruşturma da devam ediyor. İddianame, mahkeme tarafından değerlendiriliyor.