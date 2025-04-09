Aydın’da 28 Şubat zihniyeti yeniden hortladı: Başörtülü vatandaşlara kin kusan akademisyene gözaltı!

Bu sözlerin ardından salon buz keserken, Fakülte Dekanı ise şaşkınlığını gizleyemeyerek "Hocam, nasıl konuşuyorsunuz?" dedi. Hadsiz sözlerine devam eden Doç. Dr. Aydıner, "AK Parti'nin Allah belasını versin. Ben bunlara oy verdim. Bundan sonra ölmüş anamın üstüne yemin ederim AK Parti'nin karşısına PKK çıksa ona oy vereceğim" diye konuştu.