Bakan Tunç, Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. (İBB) yönelik "yolsuzluk" ve "terör" soruşturmalarının ardından izinsiz gösterilere katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan öğrencilerin şiddete uğradığı iddiasına ilişkin, Bakan Tunç "Gençlerimize yönelik herhangi bir fiil gerçekleşmişse, somut olarak örnek varsa, bu konunun üzerine kararlılıkla gidilir. Böyle bir şeyi kabul edemeyiz. Gençlere yönelik böyle çirkin şeyler olmaz. Gözaltı merkezlerinde, cezaevlerinde, adliyelerimizde her yerde kameralar var. İşkenceye sıfır tolerans politikası çerçevesinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Adi suçlularla aynı koğuşa konulduğuna ilişkin birtakım dezenformasyonlar yapıldı. Böyle bir durum söz konusu değil. Bir yargılama süreci var, bu süreçte dosyaların durumuna, o kişilerin işledikleri fillere göre yargı ve takdir yetkisi mahkemelerindir. Tutuklama sebepleri de Ceza Muhakemesi Kanunu'nda bellidir. Mevzuatımız çerçevesinde, dosyadaki o kişinin işlediği fiile göre, mahkemeler karar verecektir" dedi.

278 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Tunç, olaylar neticesinde 819 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 278'i hakkında tutuklama kararı verildiğini, 3 asliye ceza mahkemesine davalar açıldığını belirterek, tutuklamanın istisnai bir tedbir olduğunu, dosyaların düştüğü mahkemelerin takdirinde olayların değerlendirileceğini söyledi.

"MAHMUT TANAL, HABER VERSEYDİ BAKANLIĞA DAVET EDERDİM"

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın Adalet Bakanlığı önündeki eylemine ilişkin ise Bakan Tunç, Tanal'ın yanlış yerde eylem yaptığını söyledi. Tanal'ı göremediklerini belirten Tunç, "Yoksa yağmurun altında ıslanmasını kesinlikle istemeyiz. Gelmesi lazımdı. Direkt makama gelseydi, çay da yemek de söylerdik. O soğukta, yağmurun altında, çadırın içinde sabaha kadar mağdur olmasını ister miyiz? Milletvekili neticede. Komşumuz, 16 yıldır da bir hukukumuz var. Adalet Bakanlığı binasının önünde olsa yine görürüz. Kızılay'a bakan caddede eski Yargıtay binamızın önünü Adalet Bakanlığı zannetmiş ve orada eylem yapmış. Keşke önceden haber verseydi, ben onu Bakanlığa davet ederdim." diye konuştu.