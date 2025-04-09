Çevre katliamına 3.7 milyon lira ceza

İzmir Bayraklı Belediyesi, ikinci kez kaçak çöp depolama yaparken yakalandı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün denetimleri sonucu, belediyeye 3 milyon 739 bin 452 lira idari para cezası kesildi. Geçen yıl da aynı bölgedeki temizlik işleri şantiyesinde kaçak çöp depolamaktan dolayı 1 milyon 299 bin lira ceza almıştı. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında, Bayraklı Belediyesi'nin Doğançay Mahallesi'nde, belediyeye ait temizlik işleri şantiyesine kaçak olarak atık döktüğü belirlenmişti. Ancak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı ekipler, suçüstü yakalayarak, belediyeye 1 milyon 299 bin lira ceza uygulamıştı. Çöplerin bulunduğu alandan kaldırılması için belediyeye yazı gönderilmişti.

Bu olayın ardından yüzlerce kamyon atık, yerel yönetim tarafından yasal olmayan bir şekilde yeniden döküldü. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine olay yerine giderek denetim yaptı. Yapılan inceleme sonucunda Bayraklı Belediyesi'ne 3 milyon 739 bin 452 lira ceza kesildi. Ayrıca, atıkların bu alandan kaldırılması için belediyeye tekrar yazı gönderildi. Çevre Bakanlığı, Bayraklı Belediyesi tarafından yapılan çevre ihlali ile ilgili sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.