CHP mafya partisine döndü

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Umut Yılmaz, CHP'li 5 meclis üyesi ile birlikte düzenlediği basın toplantısıyla istifa kararını duyururken, partisine yönelik şok suçlamalarda bulundu. Partilileri tarafından kendisine kumpas kurulduğunu söyleyen Yılmaz, "Rahmetli babam Ahmet Yılmaz, Şehitkamil Belediyesi'nin ilk belediye başkanıydı. Babam doğru, dürüst, şeffaf bir şekilde, bu ilkelerle bu belediyeyi yönetmişti. Babam da bugün olsa benim yaptığımın aynısını yapardı" dedi. Yılmaz açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Ben buradayım, savcılık orada, adliye orada. Elinizde ne belge varsa götürün oraya verin. Hakikat er ya da geç ortaya çıkacaktır.

'AİLEME TEHDİTLERDE BULUNDULAR'

Çıkar grupları belediyeyi adeta felç etti. Aileme tehditlerde bulundular, yardımcım silahlı saldırıya uğradı, Genel Merkez suskun kaldı.

En acısı ise, CHP'li meclis üyelerinin belediye başkanlarını savcılığa vermek için sıraya girmesi oldu. Babam bu yozlaşmış düzene asla boyun eğmezdi. Onun bana bıraktığı değerlerden sapmadım.

RANT TALEPLERİNE GEÇİT VERMEDİ

Yılmaz, 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerde aldığı yüzde 39 oy oranıyla CHP'den Şehitkamil Belediye Başkanı seçilmişti. Yılmaz'ın uzun süredir partisiyle sorunlar yaşadığı biliniyor.

Daha önce parti üyesi bir kişi belediye binasının önünde CHP'li meclis üyesi ve Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Ekici'ye silahlı saldırıda bulunmuş, Ekici olayda yaralanırken, saldırgan tutuklanmıştı.

Yılmaz'ın, partili belediye meclis üyeleri ve teşkilattan gelen bazı rant taleplerini geri çevirdiği için sorunlar yaşadığı, bu nedenle hedef alındığı öğrenildi.