Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Hiçbir ülke ile çatışma niyetimiz yok

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bir televizyon programına konuk oldu. Bakan Fidan gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"HİÇBİR ÜLKEYLE ÇATIŞMA NİYETİMİZ YOK"



Suriye bağımsız bir ülke ve yeni bir Suriye ile karşı karşıyayız. Bizim bölge ülkeleriyle bir araya gelerek kurduğumuz platform, güvenlik sorunlarını mercek altına alan bu platform çok işe yarıyor. İsrail'in bölgedeki emellerini kullanarak Suriye'de karmaşa çıkarması kabul edilebilir değil. Türkiye olarak, Suriye'de çatışma niyetimiz yok. Milli güvenliği tehdit edecek bir iç karışıklığa maruz kalmasını izleyemeyiz. Sadece bakmakla yetinmeyiz. Türkiye olarak ön alıcı tedbirlerle daha başlamadan sorunu sönümlendirmemiz gerekiyor. Suriye ile bizim birçok alanda işbirliğimiz var. Her şey çok yeni başlıyor. Birçok alanda atulması gereken adımlar var. Suriye, Türkiye'nin desteğiyle birçok sorunların üzerinden gelme niyetinde. Bunu da bölgedeki ülkeler biliyor. Belli miktar güvenlik işbirliği olur, terörle mücadeleyi bölgesel sorun ilan ettik. Dün Ürdün'deki toplantının devamı niteliğine Ankara'da bir toplantı düzenlendi.



"TÜRKİYE'NİN SURİYE'YE DESTEK VERMESİ DOĞALDIR"

Suriye'nin ihtiyacı olan birçok alanda Türkiye'nin destek vermesi doğaldır. Suriye bölgesel bir anlaşma yapmak isterse kendilerinin bileceği bir iştir. Kendi güvenlik değerlendirmelerimize ikili işbirliğimize hizmet edecek her konuya açığız. İsrail, son 4 aydır sistemli şekilde Beşar Esad'ın ülkeyi terk ettiği günden itibaren düzenli ordunun kullanacağı ne kadar hava üssü varsa hepsini tahribat ediyor. Sistemli şekilde yapıldığını görüyoruz. Biz bize saldırmayan hiçbir ülkeye açıktan saldırmayız. Bize etkisi dokunacak bir istikrarsızlık alanı oluşuyorsa, biz sessiz kalamayız. Adımlarımızı atarız. Gazze'yi esas alan bir Ortadoğu perspektifine baktığımızda ABD'nin Netanyahu'ya tabiri caizse ayar vermesi, bir çerçeve çizmesi gerekiyor. Trump iktidara gelirken hem Filistin, hem Ukrayna'da savaşları sonlandırmayı vaat ederek geldi. Hem Ukrayna'da hız kazandı hem de Gazze'de bir adım attı, umarım ikincisi de gelir. İsrail'e bir çerçeve çizilmesi gerekiyor.