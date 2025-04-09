Emekçi kadınlar 1 Mayıs’ta CHP’yi protesto edecek

Çiğli Belediyesi'nde işten çıkarılan kadın emekçiler, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda İzmir'den Ankara'ya yürüyüş başlatacak. Yürüyüş, CHP Genel Merkezi önünde son bulacak. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, seçimler öncesi personelin işten çıkarılmayacağını söylemişti. Ancak seçim sonrası 147 personel gerekçe gösterilmeden işten atıldı. Başkan Yıldız, 2025'te işçilerin geri döneceğini vaat etmişti, ancak bu sözünü yerine getirmedi. Kadın emekçiler, işlerine geri alınmadıkları için 1 Mayıs'ta İzmir'den Ankara'ya doğru yola çıkacak. Yürüyüş, CHP Genel Merkezi önünde sona erecek.