FETÖ’cü albay itirafçı oldu

Milliİstihbarat Teşkilatı, FETÖ'nün kripto üyelerini deşifre etmeye devam ediyor. Son olarak, Hava Kuvvetleri Uzay Dairesi eski Başkanı ve emekli Hava Kıdemli Albay M.İ. örgütle bağlantısını itiraf etti. 1987'de FETÖ ile temasa geçen M.İ., 1997'de Altunizade'de Fetullah Gülen ile buluştuğunu ve askeri soruları bizzat Gülen'e sorduğunu açıkladı. 2011'de Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz ile aynı yerde görüşen M.İ., örgüt mahrem imamlarıyla sürekli iletişimde olduğunu belirtti. 2016'da emekli olan M.İ., Airbus'ta çalışmaya başlamadan önce Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda önemli görevler üstlendi. M.İ., çalışırken MİT'in kendisini yakalandığı Airbus Ankara Ofisi'nde FETÖ ile bağlantılı faaliyetlerine devam etti. Diğer taraftan Kayseri'de FETÖ/ PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç öğretim üyesi İ.A. (48) yakalandı.