Hakim savcı adayları için 288 eğitici hakim savcıya eğitim verildi

İlk kez uygulamaya geçecek olan hakim, savcı yardımcılığı kapsamında, adliyelerde göreve başlayacak olan birinci dönem hakim ve savcı yardımcılarına ilişkin Ankara Adliyesi ev sahipliğinde 288 eğitici hakim, savcıya yönelik bilgilendirme ve eğitim toplantısı düzenlendi.

'USTA-ÇIRAK İLİŞKİSİYLE GÜÇLÜ DONANIM'

2023-2024 eğitim-uygulama yılı itibarıyla fiilen başlayan sisteme ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sınavı kazanan ve mülakat aşamasını başarıyla tamamlayan adayların mesleğe kabulü öncesinde 1 yıl Türkiye Adalet Akademisinde eğitim alacaklarını kaydederek, eğitimin ardından 2 yıl tecrübeli hakim ve savcıların yanında usta-çırak ilişkisi içinde çalışarak kürsüye daha donanımlı ve güçlü çıkacaklarını ifade etmişti.

ANKARA ADLİYESİ EV SAHİPLİĞİNDE EĞİTİM VERİLDİ

İlk kez uygulamaya geçecek olan hakim, savcı yardımcılığı kapsamında, birinci dönem hakim ve savcı yardımcılarının adliyelerde göreve başlayacak olmaları nedeniyle Ankara Adliyesi ev sahipliğinde 288 eğitici hakim, savcıya yönelik bilgilendirme ve eğitim toplantısı düzenlendi. Ankara Adliyesi ev sahipliğinde, Adalet Bakanlığı ile Türkiye Adalet Akademisi iş birliğiyle hazırlanan ve Ankara Adliyesi'nde düzenlenen toplantıda, Akademi Başkanı Bekir Altun, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Turan Kuloğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse ve Ankara Adalet Komisyonu Başkanı Murat İlhan açılış konuşması yaptı.

288 EĞİTİCİYE BELGE VERİLDİ

Konuşmaların ardından Yargıtay Üyesi Fatma Feyza Şahin, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Osman Çakar, Akademi Öğretim görevlileri Utku Salih Dinçer, Dr. Fatih Akbaba, Personel Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimleri Derya Tosun ve Ergül Duyum sunum yaptı. Toplantı sonunda Ankara, Ankara Batı ve Polatlı Adliyelerinde görev yapan 288 eğitici hakim, savcıya katılım belgesi verildi.