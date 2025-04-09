İBB’ye ait kamyonette insan kaçakçılığı: 8 düzensiz göçmen ve bir şişme bot yakalandı

Soruşturma kapsamında dikkat çeken ayrıntı ise aracın İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile olan bağlantısı oldu. Kamyonetin, bir özel şirkete ait olduğu, ancak İBB iştiraki olan Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye kiralandığı belirlendi. Aracı kullanan M.D. isimli sürücünün ise İBB bünyesinde çalıştığı tespit edildi. Gözaltına alınan M.D, jandarmadaki ifadesinde, ilk kez böyle bir işe karıştığını ve pişmanlık duyduğunu söyledi. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürerken, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı. Yakalanan düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Edirne'de bir kamyonette 8 düzensiz göçmen yakalandı