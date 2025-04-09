İmamoğlu ailesine ait villalarda arama yapıldı

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Balıkesir Edremit'e bağlı Güre ilçesi ile Bodrum'da bulunan milyonluk villalarında arama yapıldı. Suç delillerinin saklandığı yönündeki ihbar üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla ve hâkimlikçe verilen arama kararı ile bölgeye giden Jandarma ekipleri, villalarda arama gerçekleştirdi.

İmamoğlu'nun yüzlerce ağaç kesilerek Güre'de yapılan babasına ait havuzlu lüks villalarda da arama yapıldı.

YASAYA AYKIRI KAT MÜLKİYETİ TAPUSU

İmamoğlu ailesine ait Kazdağları'ndaki 11 bin 900 metrekarelik arsa içindeki yüzlerce ağaç 2020 yılında katledilmiş ve yerine 1 yıl içinde 11 adet havuzlu lüks villa inşa edilmişti.

Villaların birinde Hasan İmamoğlu ikamet ederken, diğeri Ekrem İmamoğlu'na ayrılmış, kalan 9 adet villa ise satışa çıkarılmıştı. Bodrum Yahşi'deki ultra lüks villada polis ekipleri tarafından arama yapıldı. İmamoğlu'nun 2019'da eşi Dilek İmamoğlu adına satın aldığı villanın turizm tesis alanına yapıldığı ve İmamoğlu'na yasaya aykırı şekilde kat mülkiyeti tapusu verildiği ortaya çıkmıştı.