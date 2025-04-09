İmamoğlu’nun a takımı tek tek dağılıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İstanbul Büyükşehir Belediye'sine (İBB) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun A takımı dağılmaya başladı. Başsavcılık tarafından soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın görevini bırakmasının ardından bu kez İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etti. İmamoğlu'nun tutuklanmasına neden olan süreçte, belediye iştiraki şirketlerin yurtdışı bağlantılı usulsüz para transferleri, ihalesiz yapılan dev projeler ve kaynağı belirsiz fon akışları ön plana çıkmıştı. MASAK raporlarında yer alan detaylara göre, sadece son iki yıl içinde 40'tan fazla ihalede, rekabet koşullarının ihlal edildiği ve kamu zararının milyarlarca doları bulduğu ifade edilmişti. İBB İnsan Kaynaklarından yapılan açımlamada, Çolak'ın görevine İBB İştirakler Perakende Grup Başkanı Nihat Narin'in vekalet edeceği belirtildi.