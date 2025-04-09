İSKİ ve İGDAŞ’ın sayaç okuma personeli eylemde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Personel Yönetim (İSPER) A.Ş.'de taşeron olarak çalıştırılan İSKİ ve İGDAŞ'ın sayaç okuma (enerji) işçileri 9 Ocak'tan bu yana toplu iş sözleşmesi masasında eşit işe eşit ücret talebinde bulunuyor. İşçilerin örgütlü olduğu Enerji-Sen, İBB ve işveren sendikası SODEMSEN ile masaya oturdu. Enerji-Sen, enerji işçilerine sefalet ücreti dayatmasının sürdüğünü kaydetti. Görüşmelerde talepleri kabul edilmeyen işçiler mart ayında başlattıkları iş yavaşlatma eylemine devam ederken dün Silahtarağa'da bulunan İSPER Genel Müdürlüğü önünde eylem yaptı. Daha önce İstanbul genelinde eylemde bulunan işçilerin bugün de Saraçhane'de İBB önünde eylem yapacağı öğrenildi.

KIYAS FATURA ÇIKARTILIYOR

Bu arada, enerji işçilerinin 2 Nisan'da başlattıkları iş yavaşlatma eylemi sonrasında İSKİ ve İGDAŞ sayaçları tam okunmadığı için İSKİ de su faturalarını "kıyas fatura" olarak çıkarmaya başladı. İstanbulluya "Kıyasla okunmuştur" yazılı faturalar gönderen İSKİ'den yapılan açıklamada ise şehir genelindeki sayaçların sadece yüzde 31.12'sinin okunabildiği açıklandı.