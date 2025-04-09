Kadın savcıya linç

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında tutuklanması sonrası Saraçhane'de ortalığı yakıp yıkan vandallar, sosyal medyada da tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlarını sürdürüyor ve hedef göstermeye devam ediyorlar. İmamoğlu'nun diploma skandalını ortaya çıkaran Ozan Özcan'a (26) yapılan ölüm tehditlerinin ardından bu kez de başörtülü kadın bir savcı adayı hedef gösterildi. Denizli'de görev yapan savcı adayı Arife Saf'ın, İmamoğlu davasında görevli olduğu yalanı ortaya atıldı. Yanıltıcı paylaşım kısa sürede binlerce kez görüntülendi. Paylaşımın altına yazılan "Bu dünya değilse ahirette bu kul hakkının bedelini ödeyeceksiniz" şeklindeki ifadelerle bir kamu görevlisi doğrudan hedef gösterildi. Başka bir paylaşımda da 'Tarikatçı' ibaresi yer aldı. SABAH'a konuyu değerlendiren Avukat Ahmet Aslan, "Hedef gösterilen kişinin hukuk mahkemesi nezdinde tazminat davası açma ve ilgili yayının erişime engellenmesi için başvuru yapma hakları da bulunmaktadır" dedi.