Kanser hastası ve yakını 1270 kişiye soruldu... İlaca erişimde sorun yaşanmıyor

Kanserle Dans Derneği ve Değer Temelli Sağlık Derneği tarafından, online olarak 1270 hasta ve hasta yakınının katılımıyla anket gerçekleştirildi. Araştırma, hastalık öyküleri, gelecek beklentileri ve sağlık algısına ilişkin görüşler yer aldı. Meme, kolon ve akciğer kanserinin ilk sıralarda yer aldığı görüldü.

PSİKOSOSYAL DESTEK

Ankete katılanlar ulaşım, ücretsiz grup terapisi, bireysel psikososyal destek ve diyetisyenden ücretsiz beslenme beklediklerini dile getirdi. Dikkat çeken sonuçlar şöyle:

Ankete katılan hastaların yüzde 70'i ilaca erişimde sorunla karşılaşmadı.

Yüzde 65'i merkeze erişmede sorun yaşamadı.

HİZMETLER AKSAMADI

Yüzde 53'ü bir aydan az vakitte tanı aldı.

Tanıdan sonra tedaviye başlama süresi yüzde 50'nin üzerinde.

KETEM'deki ücretsiz hizmetlerden yüzde 76.97'si haberdar.

Yüzde 31.13'ü Sağlık Bakanlığı/ devlet hastanesinde, yüzde 30.16'sı da özel hastanede tedavi gördü.

Pandemi sürecinde hastaların yüzde 89'u, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde de hasta ve yakınlarının yüzde 77.87'si sorun yaşamadı.

HER 5 KİŞİDEN 1'İNDE KANSER RİSKİ

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Uzman Dr. Harun Bağcı: Dünya genelinde 75 yaşına kadar her 5 kişiden birinin kansere yakalanacağı ve her 10 kişiden birinin ise kanser nedeniyle hayatını kaybedeceği tahmin ediliyor. Dünyada ve ülkemizde ilk sıralarda yer alan kanser türleri, akciğer, meme ve kolorektal kanserler benzerlik gösteriyor.