Özgür Özel’in haddini aşan sözlerine AK Parti’den sert tepki: Dipsiz bataklığı temsil ediyor

"VURGUNCU YOL ARKADAŞLARI İÇİN TÜRKİYE'Yİ ATEŞE ATIYOR"

Özel'in alçakça sözlerine AK Parti'den tepki geldi. AK Parti MKYK Üyesi Hamza Dağ Özel'in iç savaş istediğini belirterek, CHP Genel Başkanı, şahsının ve vurguncu yol arkadaşlarının istikbali için Türkiye'yi ateşe atmak için çırpınıyor. CHP Genel Başkanı, bu memleketin gençlerinin, kadınlarının, yaşlılarının, samimi insanlarının duygularını sömürerek kendi siyasi hedeflerine yürümenin hesabını yapıyor." dedi.

"DİPSİZ BİR BATAKLIĞI TEMSİL EDİYOR"

CHP'li seçmene de seslenen Dağ, "Bu kişiyi dinlemeyin, bu kişinin yolundan gitmeyin, bu kişinin sözüne itimat etmeyin. CHP Genel Başkanı; habis bir dili, karanlık bir zihniyeti, dipsiz bir bataklığı temsil ediyor." şeklinde konuştu.