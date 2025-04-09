Saraçhane provokatörlerine hapis istemiyle dava açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları sonrası CHP'nin çağrısı üzerine düzenlenen izinsiz gösterilere katıldıkları gerekçesiyle 104'ü tutuklu 139 şüpheli hakkında 3'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, yasaklama kararının tebliğ edilmesine rağmen toplanan kalabalığın dağılmamakta ısrar ettiği ve polis hattına saldırarak taşkınlık gösterdikleri vurgulandı. Dağılmayan, direnen eylemcilere orantılı müdahale edildiği ve şüphelilerin yakalandığı ifade edildi

SOPA, TAŞ, YAKICI MADDE

İncelenen görüntü kayıtlarında şüphelilerin kolluk kuvvetlerine taş, sopa, şişe, yanıcı, yakıcı maddeler ve sert cisimlerle karşılık verdiği tespit edildi. İddianamede, şüphelilerin emniyette ve hâkimlikteki savunmalarında, herhangi birinin baskısı ya da teşviki ile toplanmadıklarını belirterek suçlamayı kabul etmedikleri aktarıldı.

FİKİR VE EYLEM BİRLİĞİ

139 şüphelinin fikir ve eylem birliği içerisinde birlikte hareket ettikleri değerlendirilen iddianamede, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan şüphelilerin 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Şüpheliler hakkında ayrıca "görevi yaptırmamak için direnme" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından soruşturma yürütüldüğüne yer verildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları sonrası CHP'nin çağrısı üzerine düzenlenen izinsiz gösterilere katıldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan şüpheli sayısı 819'a ulaştı. Bu şüphelilerden 278'i tutuklu olarak bulunuyor. 20 ayrı iddianame Asliye Ceza Mahkemesi'nce değerlendiriliyor.