Sarallar suç örgütünün firari yöneticisi Ali Uğur Uzun tutuklandı

Sarallar organize suç örgütünün yöneticilerinden olduğu belirlenen ve hakkında 28 Aralık 2024'te 'Suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek veya üye olmak', 'Nitelikli yağma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'Tehdit', 'Kasten yaralama', 'Ruhsatsız silah bulundurma ve kullanma' ve 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından yakalama kararı çıkarılan Ali Uğur Uzun, özel jetiyle geldiği Atatürk Havalimanı'nda İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"ARANDIĞIMI BİLMİYORDUM"

Ali Uğur Uzun İstanbul Adliyesine getirildi ve sanık olarak yer aldığı İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Burada iddianame kapsamında ifade veren Uzun, "Bana isnat edilen eylemlerde ben yoktum. Ayrıca müşteki Abdullah Taşkın tarafından dilekçe verilerek bu durum anlatılmıştı.2024'ün son aylarında yurtdışına gittim" dedi. Dosya ile ilgisi olduğunu yurtdışında iken öğrendiğini, geldiğine ve teslim olduğun ileti süren Uzun, "Arandığımı bilmiyordum, iddiaya konu eylemlerle alakam yoktur. Alakam olsaydi zaten gelmezdim" şeklinde konuşarak tahliyesi talep etti.

TUTUKLANDI

Duruşma savcısı, sanığın kaçma şüphesinin olmadığını ileri sürerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Ali Uğur Uzun'un üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyet, şu ana kadar kaçak konumda olması ve yeniden kaçma şüphesi olduğu gerekçesiyle tutuklanmasına karar verildi. Ali Uğur Uzun dosyadaki diğer sanıklarla birlikte 10 Haziran'da tekrar hakim karşısına çıkacak.