SON DAKİKA | Başkan Erdoğan-DEM Parti Heyeti görüşmesinin saati belli oldu

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan ile DEM Parti Heyeti arasında yapılacak görüşmenin detayları netleşti. Başkan Erdoğan, partisinin grup toplantısında yarın DEM Parti heyetini kabul edeceğini açıkladı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE HAYATİ ÖNEMDE"

Erdoğan, "Terörsüz Türkiye hedefi gibi, ülkemizin geleceği açısından hayati önemde meselelerimiz var. Cumhur İttifakı olarak büyük bir titizlikle, büyük bir sabırla yürüttüğümüz bu süreci inşallah ülkemizin hayrına olacak şekilde neticelendireceğiz. Yarın, DEM heyetini kabul ederek hem kendileriyle görüşecek hem de Terörsüz Türkiye hedefine ulaşma irademizi teyit edeceğiz." ifadelerini kullandı.

KRİTİK KABUL YARIN 13.30'DA

Edinilen bilgiye göre görüşmenin saati de netleşti. Başkan Erdoğan DEM Parti Heyeti yarın 13.30'da Beştepe'de kabul edecek.