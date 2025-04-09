Son dakika: Başkan Erdoğan: Yeni dönemin kurucu aktörü Türkiye

Bu dönemi birçok ülkeye göre daha kolay atlatacağımızı düşünüyorum. Güçlü altyapımız ve üretim çeşitliliğine sahip imalat sanayimiz ile pozitif ayrışıyoruz. Umut veren, güven veren bir hikayeye sahibiz.

Dezenflasyon süreci devam ediyor. Yıllık enflasyon 10 aydır geriliyor. Para politikasının gecikmeli etkisi ve arz yönlü reformlarla enflasyondaki düşüş sürecektir. Geçen yıl başlattığımız harcama disiplini ve tasarruf tedbirleri bu yıl da devam edecek. Dış dengede ciddi bir iyileşme var. 2023 Mayısında 55,1 milyar olan cari açık ocakta 11,5 milyar dolara geriledi. Petrol fiyatlarındaki düşüş de lehimizedir. Cari açığın kapanmasına katkıda bulunacaktır.

Şubat ayında işsizlik oranı 2012'den bu yana en düşük seviye yüzde 8,2'ye geriledi. İhracat tarafında da işler yolunda gidiyor. Mart ayında ihracatımız 23,4 milyar doları buldu.

"BOYKOTÇULAR BİZZAT VATANDAŞIMIZDAN BOYKOT YEDİ"

Türkiye boykot çağrılarına prim vermedi. Boykotçular bizzat vatandaşımızdan boykot yedi. Türkiye ekonomisini batıracaklarını zannedenler bir kez daha avuçlarını yaladı. Muhaşefetin tüm kumpaslarına rağmen Türkiye'yi büyütüyoruz.

CHP'YE SERT TEPKİ: İSTANBUL'DA ESCOBAR DÜZENİ KURAN ONLAR

19 Mart'tan bu yana siyaset sahnesinde çok farklı bir oyun oynanıyor. Oyunun yazarı CHP'liler. Oyunun kurgucusu CHP'liler. Oyunun figüranları CHP'liler. Sahne CHP'nin, perde CHP'nin, kapatan CHP... Bilinmeyen tek bir şey var; Bu orta oyununun kavuğunun kimde olduğuydu... Kurultayla birlikte kavuk Sayın Özel'in başına geçmiş oldu. Oyunu yazan onlar, çalıp çırpan onlar, İstanbul'da Escobar düzeni kuran onlar. Şikayeti yapan onlar. Zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışanlar da onlar...

Siz bizi gözüne far tutulunca donup kalan tavşan mı zannettiniz? Kendi iç tartışmalarınızın faturasını ne bize ne de millete ödetemezsiniz.