TBMM’de, HSK için seçim süreci başladı! Son başvuru 16 Nisan

13 üyeden oluşan HSK'nin başkanı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile doğal üyesi Adalet Bakan Yardımcısı Mehmet Yılmaz, Prof. Dr. Çetin Aslan ve 1. Daire üyesi Havvanur Arslan haricindeki 9 üyesinin görev süresi sona eriyor. Hakimler ve Savcılar Kurulunda (HSK) mevcut 11 üyeden 9'unun görev süresi 7 Haziran tarihinde sona ererken, kurul Üyelerinden Havvanur Yurtsever'in görev süresi 24 Kasım 2025, Prof. Dr. Çetin Arslan'ın görev süresi ise 31 Ocak 2028 tarihinde sona eriyor. 9 üyeden 4'ü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk derecen belirlenecek. Bunlardan 1'i İdari yargıdan diğer 3'ü ise adli yargıdan seçilecek. Geriye kalan 5 üye ise Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilecek.

TBMM tarafından yapılacak seçimle üç üye Yargıtay üyeleri arasından, bir üye Danıştay üyeleri arasından ve bir üye de hukuk alanında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından belirlenecek.

BAŞVURULAR 16 NİSANDA SON BULACAK

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince yapılacak seçim için 8 Nisan'da başlayan başvurular 16 Nisan Çarşamba günü saat 17.00'de sona erecek. Başvurular, TBMM Ziyaretçi Kabul Binası 2. Kat No: 223'te bulunan Genel Evrak Birimi'ne şahsen ya da posta yoluyla yapılabilecek.

DETAYLI EVRAK LİSTESİ AÇIKLANDI

Başvuru yapacak adaylardan, başvuru dilekçesi, özgeçmiş, vesikalık fotoğraf, kimlik fotokopisi ve görev yaptıkları kurumlardan alınacak belgeler talep ediliyor. Avukatlar için barodan alınacak meslek süresini gösteren belge, kamu kurumlarında görev yapan avukatlar içinse hizmet belgesi isteniyor. Ayrıca adli sicil kaydı, sağlık raporu, askerlik durum belgesi ve siyasi parti üyeliği bulunmadığına dair belge de başvuru evrakları arasında yer alıyor.

EKSİK BELGELİ BAŞVURULAR SON TARİHTEN SONRA KABUL EDİLMEYECEK

Eksik belgeli başvuruların ya da son başvuru tarihinden sonra ulaşan evrakların kabul edilmeyecek. Başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları titizlikle değerlendirilecek.