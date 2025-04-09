Tek bildikleri yapmak değil satmak

CHP'li Keçiören Belediyesi'nin Ankara'nın simgelerinden biri olan Cumhuriyet Kulesi'ni satışa çıkarması gündeme bomba gibi düştü. Satış talebi, Keçiören Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü tarafından hazırlanarak Belediye Meclisi'ne sunuldu. Yazıda, kulenin arsası ve üzerindeki yapılarla birlikte satışı için Başkan Mesut Özarslan'a yetki verilmesi istendi. Yazıya AK Parti'den sert tepki geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, CHP'li Keçiören Belediyesi'nin Cumhuriyet Kulesi ve Ihlamur Kasrı gibi sembol yapıları satışa çıkarma kararını sert bir dille eleştirdi. Yalçın, yaptığı açıklamada, "CHP'li belediyelerde yapmak yerine yıkmak, almak yerine satmak, moda oldu" ifadelerini kullandı. Yalçın, "Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, geçtiğimiz günlerde belediye meclisinden, Cumhuriyet Kulesi ve Ihlamur Kasrı gibi önemli projeleri satmak için yetki aldı.



Nihat Yalçın

CHP'nin kuruluş felsefesine aykırı olan bu karar, maalesef parti yönetiminin genel yaklaşımıyla örtüşüyor. CHP yapmak değil, satmak üzerine kurulu bir parti haline gelmiştir. Bunu sadece Keçiören'de değil, Büyükşehir Belediyesi'nde de görüyoruz. Her ay onlarca, yüzlerce taşınmazı satışa sunarak, Ankara'yı adeta parsel parsel elden çıkarıyorlar" dedi. Cumhuriyet'in 100. yılı anısına inşa edilen kulenin önemli bir değer olduğunu söyleyen Yalçın, böylesine sembolik bir eseri satmayı tercih etmenin akıl alır gibi olmadığını dile getirdi.

ŞEHRİ SÖNÜKLEŞTİREN ZİHNİYET

AK Parti Keçiören ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Fatih Ünal ise, "Bu eser, hemşehrilerimize hizmet etmesi gerekirken, CHP'li yönetimin iş başına gelmesiyle birlikte 2024 nisan ayından beri kapalı vaziyettedir.

Şimdi de CHP'li üyelerin oylarıyla satılmasına karar verilmiştir. Simge eserlerin satılması kabul edilemez. AK Parti olarak, Ankara'ya ve Keçiören'e değer katmayan, aksine yatırımlara düşman, şehri sönükleştiren bu zihniyete karşıyız'' diye konuştu.