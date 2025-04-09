Ümit Özdağ hakim karşısına çıkıyor! Tarih belli oldu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya'da düzenlenen İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda kullandığı sözler nedeniyle Ankara'da gözaltına alındıktan sonra İstanbul'a getirilmiş ve çıkarıldığı hakimlikçe, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçlamasıyla tutuklanmıştı.
YETKİSİZLİKLE GÖNDERİLDİ
Özdağ hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis ve siyasi yasak istemiyle hazırlanan iddianame İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame, yapılan incelemenin ardından, söz konusu konuşmanın Antalya'da gerçekleşmiş olması gerekçesiyle yetkisizlikle dosyanın Antalya Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar vermişti.
İTİRAZ ÜZERİNE HAKARET DOSYASI İSTANBUL'DA GÖRÜLECEK
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığın itirazı üzerine değerlendirme yapan İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, yargılamanın İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılmasına karar verdi. Ümit Özdağ "Cumhurbaşkanına hakaret" davası kapsamında 29 Nisan günü hakim karşısına çıkacak.