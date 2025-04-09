Ümit Özdağ hakim karşısına çıkıyor! Tarih belli oldu

YETKİSİZLİKLE GÖNDERİLDİ

Özdağ hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis ve siyasi yasak istemiyle hazırlanan iddianame İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame, yapılan incelemenin ardından, söz konusu konuşmanın Antalya'da gerçekleşmiş olması gerekçesiyle yetkisizlikle dosyanın Antalya Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar vermişti.