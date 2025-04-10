Bakan Kurum: KKTC Master Planımızı hayata geçirecek adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz

"TÜM YATIRIMLARIMIZ KIBRISLI KARDEŞLERİMİZ İÇİN HAYIRLI OLSUN"

Ada'da meteoroloji radarının da kurulacağını söyleyen Kurum, "Tüm meteorolojik tahminleri ve erken uyarıları da halkımızın istifadesine sunuyoruz. Yine Kıbrıs'ta devam eden çöp sorununu kardeşlerimizin gündeminden tamamen çıkarıyoruz. Bu noktada çok yakında düzenli depolama sistemimize dair adımları ilgili bakanlarla beraberce atacak, 'sıfır atık' prensibiyle atıkların tamamını bertaraf edeceğiz. Ayrıca, bu kapsamda KKTC'ye 30 adet depozito iade makinesi kurulumunu da önümüzdeki aylarda yapacağız. Kendi atığını dönüştüren, atığını ekonomisine kazandıran bu manada hem istihdama hem üretime katkı sağlayan bir anlayışı KKTC'ye yerleştirmiş olacağız. Asıl müjdemizi sona sakladım. Beklentinin büyük olduğunu da biliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'de 81 ilimizde, ilçelerimizde, köylerimizde 3.3 milyon konutu dönüştürmüş, 1.4 milyon sosyal konut üretmiş, şu an 11 ilimizde asrın felaketi için aynı anda 500 bin konutu inşa eden bir ülke olarak bu tecrübemizi Kıbrıslı kardeşlerimiz için de kullanacağız. Evet, TOKİ'mizle Kıbrıs'ta yeni sosyal konutlar yapacağız. Bu muhteşem projemizi de inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız Mayıs ayındaki ziyaretinde sizlerle paylaşacaklar. Ben şimdiden, tüm hedeflerimizin, tüm yatırımlarımızın Kıbrıslı kardeşlerimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

"KKTC'NİN TARİHİ DERİNLİĞİNE VE DEVLET GÜCÜNE YARAŞIR MEKANLARA KAVUŞMASINI ÇOK ÖNEMSİYORUZ"

Bakan Kurum, Kıbrıs'ta hiçbir çalışmalarını parçalı olarak düşünmediklerini aksine inşa ettikleri her eseri, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın "Güçlü Kıbrıs Vizyonu" ekseninde, hükümetin yoğun gayretleri neticesinde, bir bütünün parçaları olarak hayata geçirdiklerini söyledi. Kurum, "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonunda, başbakanımız ve bakan arkadaşlarımızla birlikte Kıbrıs Türk halkının gelecek 50 yılını, 100 yılını garanti altına alacak KKTC Master Planımızı hayata geçirecek adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz. Bu planla inşallah Akdeniz'in en özel cazibe merkezi olacak Kıbrıs'ta ülkenin imarından arazi planlamasına, yeşil alanlarından altyapısına kadar her şeyi düşünen buradaki istihdamı ve üretimi olabilecek en yüksek noktaya taşıyan bir şehircilik anlayışını hep birlikte ortaya koyacağız. Bu noktada Kıbrıs'ın tarihi derinliğine ve devlet gücüne yaraşır mekanlara kavuşmasını çok önemsiyoruz. İnşallah, bugün burada temellerini attığımız Yüksek Mahkememiz bittiğinde mahkeme salonlarıyla, toplantı ve tören alanlarıyla muhteşem bir eser olacak. Hakimlerimiz, savcılarımız, avukatlarımız ve adalet teşkilatımız çok daha güzel mekanlarda hizmet verecek. Kıbrıs Türk halkı en iyi imkanlarla, en donanımlı mekanlarda adalet hizmeti alacak" ifadelerini kullandı.