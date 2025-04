Bakan Kurum: KKTC Master Planımızı hayata geçirecek adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da Yüksek Mahkeme binasının temel atma töreninde konuştu. KKTC'yi her fırsatta ziyaret ettiklerini söyleyen Kurum, "Buraya yaptığımız her ziyarette, güzel bir gayretin ve yatırımın müjdesini veriyoruz. Bugün yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yüksek Mahkeme binasının temelini atmanın heyecanı içerisindeyiz. Ben Kıbrıs Türkü'nün şanına yaraşır bu yeni yatırımlarımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Her zaman söylediğimiz bir söz var. 'Kuzey Kıbrıs'ın haklı davası, bizim milli davamızdır.' İnanın bu söz, herhangi bir söz değildir. Bu söz, tarihi sorumluluğumuzun ve Kıbrıs Türkü'nün güçlü yarınlarının bir yansımasıdır. Bu yüzden kardeşlerimizle ortak geleceğimizi, yine ortak adımlarla planlıyoruz. Bu irade yeri geldiğinde Sayın Cumhurbaşkanımızın dilinden Kıbrıs Türk halkının maruz bırakıldığı izolasyona tepki olarak ortaya çıkıyor. Yeri geldiğinde ise BM Genel Kurulunda, tüm dünyaya 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni acilen ve şartsız bir şekilde tanıyın' çağrısına dönüşüyor. Devletimizin tüm kurumları, bu güçlü duruşla adeta seferber olmuş durumdadır. Özellikle de Bakanlığımız çevre, şehir ve iklim değişikliği alanında durmadan, dinlenmeden çalışıyor" dedi.