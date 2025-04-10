Bakan Kurum müjdeyi verdi! KKTC’ye 5 yeni büyük proje: Gelecek 100 yılı garanti altına alacak adımlar

DİJİTAL ŞEHİR İKİZLERİ PROJESİ KKTC'DE DE HAYATA GEÇECEK

Bakan Kurum, Türkiye'de 2016 yılında başlatılan Dijital Şehir İkizleri projesinin bu ayın sonu itibarıyla KKTC'de de hayata geçirileceğini açıkladı: Bu ay sonunda havalanacak uçaklarımız KKTC'nin 3 boyutlu geleceğini çizmeye başlıyor. Tüm şehirlerimizin dijital ikizlerini çıkarıyor, şehirlerimizin afetlere karşı hazırlayacak olan her türlü simülasyonu yapacak altyapıyı kuruyoruz.

"ADA'DA METEOROLOJİ RADARIMIZI KURUYORUZ"

Bakan Kurum, KKTC'ye meteoroloji ve atık yönetimi konusunda da destek sağlanacağını duyurdu: Ada'da meteoroloji radarımızı kuruyor; tüm meteorolojik tahminleri ve erken uyarıları da halkımızın istifadesine sunuyoruz. Yine Kıbrıs'ta devam eden çöp sorununu kardeşlerimizin artık gündeminden tamamen çıkarıyoruz. Bu noktada çok yakında düzenli depolama sistemimize dair adımları beraberce atacak, Sıfır Atık prensibiyle atıkların tamamını bertaraf edeceğiz. Ayrıca, KKTC'ye 30 adet Depozito İade Makinesi kurulumunu da önümüzdeki aylarda yapacağız. Kendi atığını dönüştüren, ekonomisine kazandıran, istihdama, üretime katkı sağlayan bir anlayışı KKTC'ye yerleştirmiş olacağız.