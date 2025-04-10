Bakan Yerlikaya: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir

Bakan Yerlikaya, Ankara'da 10 Nisan Polis Haftası dolaysııyla emniyet mensupları ile bir araya geldi.

Yerlikaya, burada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ BİR HUKUK DEVLETİDİR"

"Demokrasiyi içine sindiremeyen, millet iradesine tahammül edemeyen bir anlayış; ne milletimizin güvenini kazanabilir, ne de hukuk devleti iddiasında bulunabilir.

Zira, Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bu devlet, dün olduğu gibi bugün de, milletimizin iradesine ve emanetine sahip çıkmaya devam edecektir."