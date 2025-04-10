Çalışana zorbalığa soruşturma

HP'li Beykoz Belediyesi'nin CHP'li belediye meclis üyesi Burak Korkmaz, belediyede çalışan memurları bilgi sızdırmakla suçlayıp işten kovmakla tehdit etmişti. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı ortaya çıkan tehdit açıklaması üzerine meclis üyesi Burak Korkmaz hakkında soruşturma başlattı. Beykoz Belediyesi'ne yönelik daha önce yapılan yolsuzluk operasyonu CHP'lilerin birbirini ihbar etmesi sonucu başlarken CHP'li meclis üyesinin belediye çalışanlarını suçlaması tepki çekmişti. Beykoz Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda belediye başkanı Alaattin Köseler ve çok sayıda kişi tutuklanmıştı.