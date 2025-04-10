230 bin nüfusa hizmet veren Bilecik Belediyesi 148 milyon zarar etti

Belediyelerin çalışma yönetmeliğinin 22'nci maddesi kapsamında, Belediyelerin 2024 yılına ilişkin denetim komisyon raporları hazırlandı. Raporlara göre CHP'li çok sayıda belediyenin adeta borç batağında olduğu gözler önüne serildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin ardından Bilecik Belediyesinin de büyük bir mali krizin eşiğinde olduğu ortaya çıktı. 230 bin nüfusa hizmet veren Bilecik Belediyesinin, henüz vadesi gelmeyen borçlar hariç, toplam 148 Milyon 322 Bin 216 TL zarar ettiği anlaşıldı. Kentte gözle görülür bir hizmetin olmaması ancak borçların katlanarak artması ise şaşkınlık yarattı.