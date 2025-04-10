230 bin nüfusa hizmet veren Bilecik Belediyesi 148 milyon zarar etti

Belediyelerin çalışma yönetmeliğinin 22'nci maddesi kapsamında, Belediyelerin 2024 yılına ilişkin denetim komisyon raporları hazırlandı. Raporlara göre CHP'li çok sayıda belediyenin adeta borç batağında olduğu gözler önüne serildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin ardından Bilecik Belediyesinin de büyük bir mali krizin eşiğinde olduğu ortaya çıktı. 230 bin nüfusa hizmet veren Bilecik Belediyesinin, henüz vadesi gelmeyen borçlar hariç, toplam 148 Milyon 322 Bin 216 TL zarar ettiği anlaşıldı. Kentte gözle görülür bir hizmetin olmaması ancak borçların katlanarak artması ise şaşkınlık yarattı.
KREŞLER 30 MİLYON ZARAR ETTİ
Hazırlanan 2024 yılına ait mali raporun detaylarının okunmasını isteyen AK Parti Meclis üyesi İbrahim Sünetçi, "Bu borcun detaylarını halkın bilmesi gerekiyor" dedi. Bunun üzerine mali denetim raporu ayrıntılarıyla okundu. Raporda, Belediyeye ait 5 farklı mahallede toplam 5 kreşin 1 yılda 30 Milyon TL zarar ettiğine vurgu yapıldı. Raporda, Belediye personel giderlerinin ise, bütçeye oranının yüzde 42.72 olduğu, oysa mevzuat gereği yüzde 40'ı geçemeyeceği vurgulandı. Belediyenin 698 Milyon gelirine karşılık 846 Milyon harcama yapıldığı belirtildi. Gelirin 307 Milyonu personel gideri olarak kayda geçti.
"BU BORÇ BİZİM ONUR MADALYAMIZ"
Bilecik Belediye Başkanı CHP'li Melek Mızrak Subaşı ise, şaşkınlık yaratan bir açıklamaya imza attı. Subaşı, 148 milyonluk zararın kendileri için onur madalyası olduğunu söyledi. Sadece kreşlerle ilgili zarara değinen ve yine algı siyasetine soyunan Subaşı, "Kreşlerimiz bakım evi diye geçiyor kayıtlarda, gündüz bakım evinin zarara uğratılması aslında bizim tüm Bilecik halkının onur madalyası.