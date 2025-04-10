Diplomasi rüzgârı Antalya’da esecek

Diplomasinin nabzı bu yıl da Antalya'da atacak. Dördüncü Antalya Diplomasi Forumu (ADF2025), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde ve Dışişleri Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, 11-13 Nisan 2025 tarihlerinde "Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" ana temasıyla düzenlenecek. ADF2025, Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak.Foruma 140'ı aşkın ülkeden; 20'den fazla devlet/hükümet başkanı, 50'den fazlası dışişleri bakanı olmak üzere 70'i aşkın bakan, yaklaşık 60 üst düzey uluslararası kuruluş temsilcisi ile dört bini aşkın konuğun katılması bekleniyor. Foruma katılacaklar arasında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, İngiltere Devlet Bakanı Doughty, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de yer alıyor. Muhtelif formatlarda düzenlenecek 50'yi aşkın oturumda, iklim değişikliği, terörizmle mücadele, insani yardım, dijitalleşme, gıda güvenliği ve yapay zekâ dahil olmak üzere küresel gündemin öne çıkan başlıkları ele alınacak.