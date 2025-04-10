Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'yu resmi törenle karşıladı.

Endonezya Cumhurbaşkanı Ankara'da: Başkan Erdoğan karşıladı | Video

ENDONEZYA CUMHURBAŞKANI SUBİANTO, TBMM GENEL KURULUNDA MİLLETVEKİLLERİNE HİTAP ETTİ

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Türkiye'nin, Endonezyalıların kalbinde çok farklı bir yeri olduğunu belirterek, "Endonezyalılar için Türkiye en büyük Müslüman medeniyet." dedi.

Subianto, Türkiye-Endonezya diplomatik ilişkilerinin 75. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında TBMM Genel Kurulunda milletvekillerine hitap etti.

Sadece Endonezya Cumhurbaşkanı olarak değil, aynı zamanda "en iyi arkadaş ve kardeş" olarak Ankara'da bulunduğunu belirten Subianto, "Burayı görmüş, buranın tarihini ve buradaki insanların verdiği mücadeleyi hissetmiş biri olarak Türkiye'nin, Endonezyalıların kalbinde çok farklı bir yeri olduğunu söylemek isterim. Çünkü Endonezyalılar için Türkiye, en büyük Müslüman medeniyet. Bizler için Türkiye, aslında Osmanlı İmparatorluğu'nun, Osmanlı medeniyetinin de bir devamı ve biz aramızdaki tarihi ilişkileri hatırlıyoruz." diye konuştu.

Prabowo Subianto, ülkesi Batılı emperyalistler tarafından saldırıya uğradığında Osmanlı İmparatorluğu'nun Endonezya'ya askeri alanda silah ve danışmanlık desteği verdiğini anlattı.

- "Gazzeliler ölürken birçok ülke sanki farkında değilmiş gibi yapıyor"

Şu anda büyük ülkelerin daha küçük ülkelere zulmettiğine işaret eden Subianto, mazlumu, insanları ve özellikle Filistinlileri savunmak açısından Türkiye'nin, Türk liderlerinin ve yöneticilerinin aldığı pozisyonun çok güçlü olduğunu düşündüklerini vurguladı.

Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Birçok ülke demokrasiden, insan haklarından bahsediyor ancak çocuklar, anneler bombalanırken, Gazzeliler ölürken birçok ülke sanki farkında değilmiş gibi yapıyor, Gazze'deki insan hakları ihlallerini görmezden geliyorlar. Türkiye'nin bu noktada çok güçlü bir duruşu var ve biz şuna inanıyoruz: Biz Türkiye ile belirsizliklerle dolu bu yeni dünyada adaletin ve doğruluğun savunulması için yan yana durmak istiyoruz."

Türk tarihinin hayranı olduğunu ve üzerine çalışıp öğrendiğini anlatan Subianto, "Türk tarihi, bana gerçekten ilham veriyor. Sizin tarihiniz bana ilham veriyor. Gençken bir ikonum, hayranlık duyduğum biri vardı. Benim kahramanım, benim ikonum gençken Mustafa Kemal Atatürk'tü. Fatih Sultan Mehmet de yine idollerimden, kahramanlarımdan biriydi. Eğer Cakarta'da benim makamıma ve evime gelecek olursanız, göreceksiniz ki, evimde ve ofisimde Mustafa Kemal Atatürk'ün bir heykeli var." diye konuştu.

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Türkiye-Endonezya ilişkilerine yönelik "Bizler işbirliği yaparsak, işbirliği halinde olursak, bir araya gelirsek daha güçlü oluruz. Seslerimiz daha güçlü olur ve seslerimiz dünyanın geri kalanı tarafından daha güçlü duyulur." dedi.

Subianto, Türkiye-Endonezya diplomatik ilişkilerinin 75. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında TBMM Genel Kurulunda milletvekillerine hitap etti.

Meclis'te konuşmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu dile getiren Subianto, "Bu tarihi salonda, demokrasinin kalbinde, Türkiye'de olmak, gerçekten benim için çok büyük bir onur." ifadesini kullandı.

Prabowo Subianto, halkının "kalbi" mesajlarını iletmek için geldiğini aktararak, ülkesinin dünyada en büyük Müslüman nüfusa ev sahipliği yaptığına işaret etti.

Endonezya Cumhurbaşkanı olarak ilk kez farklı bir ülkede parlamenterlere hitap ettiğini söyleyen Subianto, Türkiye ziyaretinin kendisi için sadece üst düzey ziyaret olmadığını, kişisel olarak da önem teşkil ettiğini belirtti.

"(MUSTAFA KEMAL ATATÜRK) VATANSEVERLİK VE VAZGEÇMEME ÖRNEĞİDİR"

Subianto, ülkesinin farklı yerlerinde Osmanlı Devleti'nin Endonezya için yaptıklarının hala anlatıldığını aktararak, Türkiye ile Endonezya arasındaki ilişkilerin bu nedenle bu kadar iyi olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'ye en çok gelen Endonezyalı siyasetçi olduğunu düşündüğünü belirten Subianto, neredeyse her yıl Türkiye'yi ziyaret ettiğini vurguladı.

Prabowo Subianto, Türk milletinin, Endonezyalıları çok kalbi duygularla karşıladığını vurgulayarak, bunun için teşekkür etti.

İki ülke halkının bağımsızlık ve saygınlık mücadelesi, dayanışma ve karşılıklı hayranlık gibi duyguları paylaştığını dile getiren Subianto, iki ülkenin yüzyıllardır devam eden dostluğuna işaret etti. Subianto, Türkiye'deki liderlerin her zaman ülkesine dostça davrandığını, kendilerini çok iyi ağırladığını da belirtti.﻿

Subianto, Mustafa Kemal Atatürk'ün, kendi ülkesi dahil gelişmekte olan ülkelerde bir idol, örnek lider ve cesaret timsali olduğunu vurgulayarak, "Bir lider, vatanseverlik ve vazgeçmeme örneğidir; azim örneğidir." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE VE ENDONEZYA İŞBİRLİĞİ YAPARSA DAHA GÜÇLÜ OLUR"

Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto, mevcut dünyanın ve jeopolitik durumun cesur bir liderlik gerektirdiğini; bu liderliğin de son derece akilane olması gerektiğini vurguladı.

Türkiye ve Endonezya'nın bu gidişata liderlik etmesi ve güçlü olması gerektiğinin altını çizen Subianto, "Bizler işbirliği yaparsak, işbirliği halinde olursak, bir araya gelirsek, daha güçlü oluruz. Seslerimiz daha güçlü olur ve seslerimiz dünyanın geri kalanı tarafından daha güçlü duyulur." ifadesini kullandı.

Subianto, ülkesinde büyük bir dönüşüme başkanlık ettiklerini ve ekonomiyi ilerletmek istediklerini kaydederek, Endonezyalıların da güzel bir yaşam sürmesi için temiz ve yolsuzluktan arınmış bir hükümet inşa etmeyi hedeflediklerini anlattı.

Bu sebeple Türkiye'ye daha yakın olmayı, birlikte çalışmayı, ulusların refahını birlikte inşa etmeyi istediğini aktaran Subianto, "21. yüzyılda daha iyi bir gelecek için birlikte çalışalım istiyorum. Medeniyetimizin, bütün insanlarımızın barışçıl, haklarına saygı duyularak, diğer tarafların müdahalesine gerek kalmaksızın yaşamaları için mücadele etmemiz gerekiyor. Bence Türkiye ve Endonezya bu konuda uluslarının ve insanların dünyada iyiliği için ellerinden gelenin en iyisini yapabilirler diye düşünüyorum." diye konuştu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Subianto'nun hitabını tamamlamasının ardından birleşimi 15 Nisan Salı saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

Subianto, konuşmasının ardından Üzümlü Kapı'nın önünde TBMM Şeref Defteri'ni imzaladı.