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Giriş Tarihi: 10.4.2025 11:49

Kadın savcıyı "Ekrem İmamoğlu'nu tutuklayan savcı" diyerek hedef göstermişti: O şüpheli tutuklandı

Denizli'de M.G.H. isimli vatandaş hakkında dava açan kadın Cumhuriyet Savcısı A.S.’nin fotoğraf ve ismini kullanarak, "Ekrem İmamoğlu'nu tutuklayan savcı" şeklinde yalan paylaşım yaparak hedef gösterdi. Çevril Cumhuriyet Başsavcılığı olayın ardından soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli M.H.G. İfade işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Kadın savcıyı Ekrem İmamoğlu’nu tutuklayan savcı diyerek hedef göstermişti: O şüpheli tutuklandı

Çivril Adliyesinde görev yapan kadın Cumhuriyet Savcısı A.S.'nin daha önce hakkında kamu davası açtığı ve yargılamanın halen devam ettiği M.H.G., sosyal medya platformu üzerinden ismini gizleyip, savcının resmi ve ismini kullanarak "Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını isteyen savcı" şeklinde yalan paylaşım yaptı. Çivril Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya hesabı ve URL kaynaklarını inceleyerek şüphelinin adres ve açık ismine ulaştı. Şüpheli yaşadığı Ankara'nın Kahraman Kazan ilçesine, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

SAVCIYA DAVA AÇTI DİYE HUSUMET BESLEMİŞ

Şüpheli M.G.H. ifadesinde Çivril'de yaşadığı dönemde sosyal medya platformundaki kişisel sayfasından yaptığı bir paylaşım nedeniyle Cumhuriyet Savcısı A.S.'nin kamu davası açtığını ve davadan hüküm giydiği için savcıya husumet beslediğini itiraf ettiği bildirildi. M.H.G., "Kişisel verileri izinsiz yayma" ve "Kamu görevlisini hedef gösterme" suçlarından tutuklandı.

YARGIYI AŞAĞILAMA SUÇU

M.H.G.'ün Çivril'de yaşadığı 2024 yılında kendisine ait hesaptan yaptığı paylaşım nedeniyle açılan kamu davası sonucunda "TCK'nın 301. Maddesine göre Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılama suçunu işlediği" gerekçesi yargılanmaya devam ettiği öğrenildi.

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Kadın savcıyı "Ekrem İmamoğlu'nu tutuklayan savcı" diyerek hedef göstermişti: O şüpheli tutuklandı
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