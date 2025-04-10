Murat Ağırel ve Timur Soykan soruşturmasında Erkan Kork’un ifadesine ulaşıldı

Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın gözaltına alındığı soruşturmanın başlangıcı olan Flash Haber Tv'nin sahibi aynı zamanda tutuklu bulunan Erkan Kork'un 7 Nisan günü Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosuna verdiği ifadesinin detayları ortaya çıktı. Müşteki şüpheli sıfatıyla ifade veren Erkan Kork, 2024 Aralık'ta Flash Haber sahibi ile satın alma sürecine girdiğini, 2 ya da 4 milyon karşılığında anlaştıklarını söyledi. Kork, "Benden önce Halk TB sahibi Cafer Mahiroğlu kanalı almak için görüşmüş ve gayri resmi yollardan kaparo olarak şirket sahiplerine 250 bin doları çöp poşeti içerisinde sahiplerin Bursa ilindeki ikametinde verilmiş" dedi.



EKREM İMAMOĞLU KANALI ALMAK İSTEDİ

İfadesinin devamında, "Flash Haber ulusal ve karasal yayın olduğu için Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun tarafından Halk Tv üzerinden satın alınarak İmamoğlu'nun propaganda aracı yapılmaya çalışılmıştır. Ben kanalı satın alana kadar kanalda sürekli Ekrem İmamoğlu ve İBB'nin günlük 15 dakika reklamı yapılıyordu, bu konuda anlaşma yapılmıştı. Doğrudan CHP medya destek adı altında Flash Tv ile anlaşma yapmıştır" şeklinde konuştu.



ÇÖP POŞETİNDE VERİLEN 250 BİN DOLAR

9 Ocak'ta kanalı almasıyla birlikte kendisini karalayacak şekilde yayınlar yapılmaya başlandığını belirten Erkan Kork, edindiği bilgilere göre "Cafer Mahiroğlu kaparo olarak ödediği 250 bin doları doğrudan Ekrem İmamoğlu tarafından Murat Ongun'a verildiği ve Mahiroğlu'nun da çöp poşetine koyarak verdiği. Kanalı aldıktan sonra bu konuyla alakalı klasör hazırladım. Sol cenahta yayın yapan Fatih Altaylı, Cevheri Güven gibi şahıslar bana ve cumhurbaşkanımıza saldırmaya başladı" dedi.



"AYAKLARINA ÇAĞIRMAYA ÇALIŞTILAR KABUL ETMEDİM"

Murat Ağırel ve Timur Soykan ile ilgili kısımda Erkan Kork, "Kanalı almaktan vazgeçirmek adına bankam ve Payfix üzerinden ilgili gazetecilerden tehdit edildi. Bunlarla alakalı suç duyurusunda bulundum. Kanalı aldıktan iki ay sonra Murat Ağırel röportaj yapmak istediğini söyledi. Trump Tower'da buluşma ayarladık. Beni ayaklarına çağırmak çalıştılar ben kabul etmedim. Buluşmaya Murat Ağırel ve Timur Soykan birlikte geldi" dedi.



DAVA DOSYASIYLA ŞANTAJ

Kendisine davayla alakalı sorular sorduklarını, ellerinde belgeler olduğunu, kendisini baskılamaya çalıştıklarını iddia eden Erkan Kork, "Kanalı satın alınmasından ötürü beni adım attırmaya yönelik konuşmalar şeklinde oldu. Ses Kayım devam ederken Murat Ağırel bana hitaben 23. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dosyamı kast ederek 'Hakkınızda açılmış davalar va ve iddialar var neye güvenerek kanalı satın aldınız' şeklinde bastırıcı beyanlarda bulundu. O günden sonra beni yıldırmak adına kanalım ve şirketime karalayıcı yazı serisi yayınlamaya başladı" şeklinde konuştu.



İKİ İSİMDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Tutuklandığı süreçten sonra Timur Soykan ve Murat Ağırel'in yayın yapmaya başladığı, 9-10 Ocak tarihlerde de Ağırel'in kendisini ve şirketini hedef aldığını ileri süren Kork, "O cenahta bulunan tüm gazeteciler karalayıcı yayın yapmaya başladı. İsmail Saymaz da bu tür haberler yaptım kendisini aradığımda özür dileyerek sildi." dedi. Kork son olarak "Murat Ağırel ve Timur Soykan ile yaptığımız görüşme ve akabinde beni ve şirketlerimi karalayıcı yayınları Flash Haber Tv'nin tarafımca satın alınmasını engellemek adına habercilik etiğine aykırı davranarak beni baskılayıcı eylemlerde bulunmaları nedeniyle şikâyetçiyim" diyerek ifadesine bitirdi.