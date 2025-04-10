Pendik’te büyük dönüşüm

Pendik'te belediye tarafından 2019-2025 döneminde yapılan alt ve üst yapı çalışmalarıyla adeta ilçenin çehresi değişti. Son 6 yılda ilçeye yüzlerce proje kazandıran Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, 15 milyar 500 milyon TL'lik yatırımla rekor kırdı. Belediye Ana Hizmet Binası başta olmak üzere, Kaynarca Yeni Nesil Yaşam Merkezi, 5 yeni spor kompleksi, Su Sporları Merkezi, Pendik Yetkinlik Geliştirme Ve İstihdam Merkezi (YETGİM) gibi önemli projeler hayata geçirildi. Kültür projelerine de imza atan Pendik Belediyesi, 3 yeni kültür ve semt merkezi hizmete alındı.

Köyler bölgesine de yatırımlarını sürdüren Pendik Belediyesi, Kurtdoğmuş ve Ballıca Mahallelerine köy konağı yaptı. İlçede yeşil alanların vatandaşlar tarafından daha verimli kullanılması için çalışmalar da yapan Başkan Ahmet Cin, bu kapsamda 173 bin metrekarelik alana Pendik Korusu yaptırdı. İçerisinde piknik alanı, amfi tiyatro, macera parkuru, bisiklet ve yürüyüş alanları, kafe, restoran ve çocuk oyun alanlarıyla Pendikliler, şehir stresinden uzaklaşarak yeşilin keyfini çıkarmaya başladı.

MİLLET BAHÇESİ AÇILDI

Bu kapsamda TOKİ tarafından yapılan, bakım çalışmalarını ise Pendik Belediyesi'nin gerçekleştirdiği Pendik Millet Bahçesi hizmete alındı. 40 futbol sahası büyüklüğünde olan Millet Bahçesi deniz manzarası, yapay göletleri, bisiklet ve yürüyüş yollarıyla Pendik'in en büyük dinlenme, sosyal ve spor alanı oldu. Ahmet Cin'in 'Yeşil Koridor Projesi' ile Pendik Belediyesi tarafından yapımı devam eden Kartal-Pendik-Tuzla, Velibaba-Tersane Kavşağı ve Çamlık- Kurtköy Bağlantı Yollarının kenarlarını yeşillendirilmeye devam ediyor. Pendik Belediyesi 2019 yılından bu yana çok sayıda park yaptı. Yapımı tamamlanan çalışmalarla ilçedeki park sayısı 50'ye yükseldi. Son 6 yılda Pendik'e kazandırılan yeşil alan 1,5 milyon metrekare oldu.

ÇOCUKLAR UNUTULMADI

Başkan Cin'in göreve geldiğinde gerçekleştirdiği ilk icraatlardan biri de Pendik Masal Parkı oldu. Masal Anlatan Ağaç'tan Rafadan Tayfa'ya, Keloğlan'dan oyun parkına kadar çocuklar için birçok ünitenin bulunduğu Kavakpınar'daki Pendik Masal Parkı büyük ilgi gördü. Belediyenin en önemli alt ve üst yapı yatırımları arasında Orman Caddesi yer aldı. İki etaptan oluşan cadde, akıllı sistemlerle tasarlandı. Daha önce tek şerit olan cadde iki geliş, iki gidiş şeklinde genişletilerek olası kazaların önüne de geçildi. Isı ölçen sıcaklık sensörleri ve trafik yoğunluğunu ölçen kameralarla donatılan yol, don riski taşıyan durumlarda buz çözeltisi püskürten bir sisteme sahip. "Kartal-Pendik-Tuzla Arası Alternatif Bağlantı Yolu" etaplar halinde bir bir tamamlanıyor. Son olarak 2. etap Abdülhamid Han ile 3 ve 4. etaplar olan Sultan Vahdettin Caddelerinin tamamlandığı yol tamamen bittiğinde 12 mahalle birbirine bağlanacak. Pendik Belediyesi ekiplerinin sürdürdüğü bir diğer yol çalışması da "Velibaba-Tersane Bağlantı Yolu Alternatif Yol" Projesi. Toplam uzunluğu 9 kilometre olan ve Esenler, Güllübağlar ve Çamçeşme Mahallelerinden geçen yol, Kavakpınar TEM Bağlantı Yolu'na bağlanacak. Çamlık ve Sülüntepe bölgelerinden havaalanı yoluna alternatif ulaşım sağlayacak olan 2.5 kilometrelik Kurtköy Dereyolu ise tamamlandı. Sağlık alanındaki yatırımların da hız kazandığı ilçede yapımı tamamlanmak üzere olan Yeşilbağlar Aile Sağlığı Merkezi ile (ASM) Pendik, 14 yeni sağlık tesisine kavuşmuş oldu. Pendik Belediyesi tarafından 25 yeni okul ile 10 yeni kütüphane ve 5 öğrenci yurdunun kazandırıldığı ilçede, eğitimden sağlığa ve sosyal yardımlara kadar yüzlerce proje hayata geçirildi.