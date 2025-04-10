SON DAKİKA! MSB’den Suriye açıklaması: İsrail bunu bir an önce sonlandırmalı

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, "İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim faaliyetlerini sürdürmesinin yanında bölge ülkelerine saldırıları durdurmaması bölgemizin istikrar ve barışına zarar vermektedir" dedi.

MSB'den yapılan açıklamalar şu şekilde:

Bölge güvenliğinin tesisi için İsrail'in yayılmacı ve işgalci tavrından vazgeçmesi, uluslararası toplumun ise bu hukuksuzluğa engel olma sorumluluğunu üstlenmesi gerekmektedir.

(Türkiye-İsrail) Suriye'de istenmeyen olayların yaşanmaması için bir çatışmasızlık mekanizması kurulması konusunda dün Azerbaycan'da ilk teknik görüşme yapılmıştır.

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