Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA! MSB'den Suriye açıklaması: İsrail bunu bir an önce sonlandırmalı
Giriş Tarihi: 10.4.2025 12:04 Son Güncelleme: 10.4.2025 12:21

SON DAKİKA! MSB'den Suriye açıklaması: İsrail bunu bir an önce sonlandırmalı

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, "Suriye'nin toprak bütünlüğüne zarar vermeye, güvenlik ve istikrarını bozmaya yönelik provokasyon amaçlı saldırılarını sürdüren İsrail, bunu bir an önce sonlandırmalıdır" açıklamasında bulundu. MSB, " Suriye'de istenmeyen olayların yaşanmaması için bir çatışmasızlık mekanizması kurulması konusunda dün Azerbaycan'da ilk teknik görüşme yapılmıştır." ifadelerine yer verdi.

SON DAKİKA! MSB’den Suriye açıklaması: İsrail bunu bir an önce sonlandırmalı

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, "İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim faaliyetlerini sürdürmesinin yanında bölge ülkelerine saldırıları durdurmaması bölgemizin istikrar ve barışına zarar vermektedir" dedi.

MSB'den yapılan açıklamalar şu şekilde:

Bölge güvenliğinin tesisi için İsrail'in yayılmacı ve işgalci tavrından vazgeçmesi, uluslararası toplumun ise bu hukuksuzluğa engel olma sorumluluğunu üstlenmesi gerekmektedir.

(Türkiye-İsrail) Suriye'de istenmeyen olayların yaşanmaması için bir çatışmasızlık mekanizması kurulması konusunda dün Azerbaycan'da ilk teknik görüşme yapılmıştır.

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SON DAKİKA! MSB'den Suriye açıklaması: İsrail bunu bir an önce sonlandırmalı
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