Yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme! İmamoğlu’nun proje ortağı tutuklandı





ORTAĞI İKİ SUÇTAN TUTUKLANDI



Hakimlikçe hakkında "Rüşvet vermek" ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından tutuklama kararı verilen Seyfi Beyaz cezaevine gönderildi. Beyaz, Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde yaptıkları bir çok projede ortağı olan Beyaz İnşaat'ta faaliyet yürütüyordu.