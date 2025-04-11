23 ilde DEAŞ operasyonu! 105 şüpheli terörist yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıkları tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

Aksaray, Ankara, Batman, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Mardin, Mersin, Muğla, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Uşak, Adana, Hatay, İstanbul ve Yalova olmak üzere 23 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 105 şüpheli yakalandı.

FİNANS SAĞLADILAR, PROPAGANDA YAPTILAR

Yürütülen soruşturmalarda, gözaltına alınan şüphelilerin DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, örgüte finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden propaganda yaptıkları belirlendi. Operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal de ele geçirildi.

BAKAN YERLİKAYA: "TERÖRE GEÇİT YOK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için terör örgütlerine yönelik yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam ediyor" dedi.