Haberler Gündem Haberleri Çanakkale Boğazı’nda Yelkenler Zafer İçin Açılacak! Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları’nın Çanakkale Etabı Başlıyor
Giriş Tarihi: 11.4.2025 12:41 Son Güncelleme: 11.4.2025 12:48

Çanakkale Boğazı’nda Yelkenler Zafer İçin Açılacak! Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları’nın Çanakkale Etabı Başlıyor

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen 6. Uluslararası Yat Yarışları, bu yıl da görkemli bir başlangıç yapıyor. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkılarıyla, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Çanakkale Valiliği ve TGA iş birliğinde organize edilen yarışların Çanakkale etabı, 23-25 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından düzenlenen ve DHL Express ana sponsorluğunda yürütülen organizasyon, Çanakkale Zafer Kupası’yla taçlanacak.

Cennete ÜSTEMEL Cennete ÜSTEMEL
Çanakkale Boğazı’nda Yelkenler Zafer İçin Açılacak! Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları’nın Çanakkale Etabı Başlıyor

23 Nisan'da İstanbul Dolmabahçe Sarayı önünden başlayacak yarışta yelkenciler, Çanakkale'ye doğru rotalarını belirleyecek. Kilitbahir önünde yapılacak selamlamanın ardından Yeni Kordon boyunca sürecek mücadele, 25 Nisan'da sona erecek ve kazananlar Çanakkale Zafer Kupası'nın sahibi olacak.

"ÇANAKKALE'YE ULUSLARARASI KATILIM KAZANDIRMAK İSTİYORUZ"

İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Tolga Yemlihaoğlu ise Çanakkale'nin Türk denizcileri için taşıdığı anlamı vurgulayarak şunları söyledi: "Bu yıl yarışların ilk etabını özellikle Çanakkale'de gerçekleştirmek istedik. Her yıl bu muhteşem lokasyonda ulusal ve uluslararası mecralarda tüm sporcularımızla bulunacağız. İleride bir yat limanına sahip olursak, çok daha geniş katılımı buraya kazandırmak mümkün olacaktır." Yemlihaoğlu ayrıca yarışların ikinci etabının 19 Mayıs'ta Samsun'da, üçüncü etabının 20 Temmuz'da Kıbrıs'ta ve son etabın ise 29 Ekim'de İstanbul Boğazı'nda yapılacağını duyurdu.

"ÇOK ÖNEMLİ ANLARA ŞAHİTLİK EDECEĞİZ"

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman ise, yat yarışlarının tarihi atmosferde farklı bir anlam taşıyacağını vurgulayarak şöyle konuştu: "Denizcilik geçmişi bu kadar güçlü olan bir millet olarak, denizlerde daha fazla varlık göstermemiz gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen yarışların ilk etabının Çanakkale'de gerçekleşmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Yarışlar hem katılımcılar hem izleyiciler için unutulmaz anlara sahne olacak. Çanakkale Boğazı gibi eşsiz bir alanda gerçekleşecek bu etkinlik, izleyenler açısından da çok büyük bir güzellik sunacak."

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Çanakkale Boğazı’nda Yelkenler Zafer İçin Açılacak! Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları’nın Çanakkale Etabı Başlıyor
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