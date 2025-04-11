CHP’li belediyede bu kez de kıdem tazminatı skandalı: Emeklileri de mağdur etti

Konak Belediyesi, içine düştüğü mali kriz nedeniyle çalışanlarının maaşlarını dahi ödeyemez duruma geldi. İşçiler geçtiğimiz haftalarda belediye önünde eylem yaparak maaşlarının tam ve zamanında yatması için Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'ya çağrıda bulundu.
KRİZDEN EMEKLİ İŞÇİLER DE NASİBİNİ ALDI
İşçilerin belediye önünde yaptığı maaş eylemi hafızalardaki tazeliğini korurken bu sefer de Konak Belediyesi'nde tazminat krizi patlak verdi. Yıllardır belediyenin çeşitli birimlerde çalıştıktan sonra geçtiğimiz aylarda emekli olan 27 işçi hak ettikleri kıdem tazminatlarını alamayınca mağdur oldu.
BAŞDAŞ, 60 MİLYON LİRANIN AKİBETİNİ SORDU
Yaşananlara AK Parti Cephesinden tepki geldi. Tazminatlarını alamadıkları için mağdur olan 27 işçi ile birlikte belediye önünde basın açıklaması yapan AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş, Başkan Mutlu'yu sert bir dille eleştirdi.
HANİ İŞÇİ ALACAKLARI ÖDENECEKTİ?
Konak Belediyesi'nin geçtiğimiz gürlerde biriken işçi alacaklarını ödemek için bankadan 60 milyon lira kredi çektiğini hatırlatan Başdaş, Başkan Mutlu'ya; "İşçi alacaklarını ödemek için bankadan çektiğiniz 60 milyon lira kredi nereye harcandı" diye sordu.
1 AY SONRA ÖDEYECEĞİZ DEDİLER AMA…
Emekli belediye işçilerinin 6-7 aydır kıdem tazminatlarını alamadığını hatırlatan Başdaş: "Burada bulunan emekli arkadaşlarımız yıllarca Konak'a emek vermiş kişiler. Konak Belediyesi emekli olduklarında kendilerine bir ay içinde tazminatlarının ödeneceğini söylese de kendilerine verilen sözler tutulmadı. Aradan 6-7 ay geçmiş olmasına rağmen kıdem tazminatları halen daha ödenmedi. Geçtiğimiz Şubat ayında gerçekleşen meclis oturumunda Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, işçilerin biriken alacaklarını ödemek için bankadan 60 milyon lira kredi çekeceğini belirtip Cumhur İttifakı Meclis üyelerinden destek istedi. Biz de işçi kardeşlerimiz söz konusu olunca, kredi konusuna tam destek verdik ve Ankara'daki vekillerimize illettik. Bu 60 milyon krediye AK Parti grubu olarak, emekli olan arkadaşlarımızın kıdem tazminatı ödenecek diye destek olduk. Ancak 1 ay sonra öğrendik ki kredi çıkmış olmasına rağmen halen daha kıdem tazminatları ödenmemiş. Ben de soruyorum; 60 milyon lira nereye harcandı? Nilüfer Hanımın çıkıp bu paraların nerelere harcandığını açıklaması lazım. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu işin sonuna kadar takipçisi olacağımızı bir kez daha belirtmek istiyorum." İfadelerini kullandı.
"BİZİ SÜREKLİ OYALAYIP YALAN SÖYLEDİLER"
Belediye bünyesinde 27 yıl çalıştıktan sonra emekli olduğunu söyleyen Adnan Tokay; "1998 yılından beri Konak Belediyesi'nde çalışıyordum. Aralık 2024'te emeklilik dilekçemi verdim. Bu yaşıma kadar böyle bir sorumsuz yönetim görmedim. 27 yıllık çalışmamızın karşılığını alamıyoruz. Çok kötü bir yönetim var. Yöneticiler hep bize yalan söyledi, sürekli önümüzdeki hafta diyerek bizi 4, 5 ay oyaladılar. Torunlarımıza harçlık bile veremeden bayramı geçirdik" diye konuştu.
7 BAŞKAN GÖRDÜM AMA…
Belediyede çalıştığı dönemde 7 başkan gördüğünü ancak böyle bir süreci hiç yaşamadıklarını belirten emekli Sait Kampak ise, 1998 yılından bu yana Konak Belediyesinde görev yapıyorum. Gece gündüz çöp toplayıp, hizmet ettim. Bana 32 gün içinde kıdem tazminatımı ve izin paramı alacağımı söylediler. 2 ay geçmesine rağmen param yatmadı. Her seferinde yetkililer para yok diyerek bizi elimiz boş gönderdi. Çok mağdur oldum. Bir emekli aylığı ile geçiniyorum. Bu güne kadar 7 başkan gördüm böyle krizli bir dönem görmedim" ifadelerini kullandı.