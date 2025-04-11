Ekrem İmamoğlu davasında yeni gelişme: Büyükçekmece’deki ihale dosyası yolsuzluk soruşturmasına gönderildi!

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı 2015 yılında, şartları oluşmayan bir firmaya ihale verdiği iddiasıyla "ihaleye fesat karıştırma" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak talebiyle yargılandığı dava görülmeye devam etti.

EKREM İMAMOĞLU SEGBİS İLE KATILMAK İSTEMEDİ

Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki 9'uncu duruşmaya başka suçtan tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanması bekleniyordu. İmamoğlu'nun duruşmaya katılmak istememesi üzerine tutanak tutuldu ve böylelikle SEGBİS bağlantısı gerçekleşmedi. Duruşmaya avukatlar, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ve CHP İl Başkanı Özgür Çelik katıldı.

DOSYA İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDA

İstanbu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürütmüş olduğu yolsuzluk soruşturması kapsamında dava dosyasının istendiği ve dün gönderildiğini aktararak duruşmaya başlandı. Esas hakkındaki mütalaası hazırlanması beklenen duruşma savcısı, dosyanın fiziken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği, asıl dosyanın mahkemede olmadığı ve çelişki olacağı gerekçesiyle dönüşünün bekleneceğini söyledi.

MÜTALAA İÇİN ERTELENDİ

Katılan İçişleri Bakanlığı avukatı şikayetin devam ettiğini söyledi. Ara kararını açıklayan mahkeme, iddia makamına mütalaa hususunda geçtiğimiz celse son kez süre verilmesine rağmen dosyaya sunulmadığı gerekçesiyle esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine karar vererek 11 Temmuz'a erteledi.